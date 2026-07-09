Графіки відключення світла у Черкаській області на 10 липня покликані підвищити надійність роботи енергосистеми.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла на 10 липня, які заплановані у Черкаській області, повідомляє видання Politeka.net.

Планові графіки відключення світла у Черкаській області на 10 липня запроваджують через планові та профілактичні роботи. Вони покликані підвищити надійність роботи енергосистеми та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в селі Піщане. знеструмлення стосуються окремих вулиць:

Нагірна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87

Тичини — 3

Крім того, аналогічні вимкнення будуть у селі Вознесенське, де відключення світла також триватимуть з 08:00 до 17:00. Тимчасові обмеження електропостачання стосуватимуться мешканців будинків, розташованих на таких вулицях:

Набережна — 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/дача, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41/А, 42, 43, 44, 46, 47, 47/45, 48/46А, 50, 52/50, 54/52, 60

Т. Шевченка — 58

Поштова — 11, 13, 15, 17, 19, 34, 36

Білоловського — 6, 10, 11, 13, 14, 15/дача, 16, 17, 18, 21, 21/дача, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50/дача, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 65/А, 66, 67

Також додаткові графіки відключення триватимуть у місті Золотоноша. Обмеження вводяться з 08:00 до 17:00 лише в частині населеного пункту. Знеструмлять такі адреси:

Л. Каденюка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/А, 15, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 29, 31, 33, 35, 37

Богунського — 10, 13/А, 23, 33

І. Дробного — 57/1, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 80, 80/А, 82, 84, 85, 86, 87, 88

Замкова — 57/А, 59, 61, 63, 65, 67, 67/А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 101/А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113/А, 115, 117, 119

Леонтовича — 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/4, 5, 5/гара, 6

Незалежності — 83/А, 83А/3, 85, 87, 89, 91, 93/10,0, 95, 97, 99, 101

Сливи — 22, 24, 26, 26/А, 26/Б, 28, 29, 29/А, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Терещенка — 24/А

Б. Хмельницького — 3, 4, 5, 6, 7, 9.

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