После завершения всех ремонтных мер графики отключения света в Николаевской области на 11 июля.

Графики отключения света в Николаевской области, в субботу, на 11 июля коснутся отдельных адресов и продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 11 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания электросетей. Специалисты АО "Николаевоблэнерго" будут проводить комплекс работ, направленных на поддержание стабильной работы энергосистемы.

По информации АО «Николаевоблэнерго», с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут выполнять техническое обслуживание электросетей в селе Врадиивка. На время проведения работ электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:

Академика Амосова — 38

Армийська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Нова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Сичовых Стрильцив — 2

Травнева — 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 51, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Графики отключения света в Николаевской области на 11 июля с 08:00 до 17:00 продлятся также в населенном пункте Еланець и будут действовать на следующих улицах:

Паркова — 8

Соборная - 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161

Майская - 15, 17, 26, 28, 30

Обесточат часть села Новопавливка. Ограничения вводят из-за капитального ремонта, однако ограничения будут продолжаться только с 08:00 до 17:00 на улицах:

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38А, 39, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 61

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17А, 18, 23, 27, 29, 32.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Николаевской области: какие новые трудности появились.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Николаевской области: что происходит с ценами.