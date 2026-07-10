Після завершення всіх ремонтних заходів графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 липня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області, в суботу, на 11 липня торкнуться окремих адрес та триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 липня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування електромереж. Фахівці АТ «Миколаївобленерго» проводитимуть комплекс робіт, спрямованих на підтримання стабільної роботи енергосистеми.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади виконуватимуть технічне обслуговування електромереж у селі Врадіївка. На час проведення робіт електропостачання буде тимчасово відсутнє за такими адресами:

Академіка Амосова — 38

Армійська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Нова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Січових Стрільців — 2

Травнева — 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 51, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 липня з 08:00 до 17:00 триватимуть також в населеному пункті Єланець та будуть діяти на наступних вулицях:

Паркова — 8

Соборна — 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161

Травнева — 15, 17, 26, 28, 30

Знеструмлять частину села Новопавлівка. Обмеження вводять через капітальний ремонт, проте обмеження триватимуть лише з 08:00 до 17:00 на вулицях:

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38А, 39, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 61

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17А, 18, 23, 27, 29, 32.

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