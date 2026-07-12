График отключения воды в неделю с 13 по 19 июля в Днепре не распространяется на добросовестных потребителей.

График отключения воды на неделю с 13 по 19 июля в Днепре предусматривает проведение плановых ограничений для потребителей, имеющих значительную задолженность перед КП "Днепропроводоканал", передает издание Politeka.

Работы продлятся с 13 по 17 июля в Шевченковском районе.

В предприятии объясняют, что такие меры применяют из-за накопления долгов, усложняющих содержание инженерных сетей и выполнение необходимых ремонтов. Ограничения относятся только к абонентам, которые после предупреждений не погасили задолженность.

Информацию об этом предоставляет Днепроводоканал .

Отдельно специализированная бригада будет выполнять отключение услуги водоотведения в многоквартирном доме по адресу Запорожское шоссе, 38 . По информации коммунального предприятия, общая сумма долга десяти абонентов по этому адресу составляет 253 618,88 гривны .

В то же время График отключения воды на неделю с 13 по 19 июля в Днепре не распространяется на добросовестных потребителей. Коммунальщики напоминают, что все процедуры проводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1405 и только после предварительного уведомления должников.

Чтобы избежать прекращения предоставления услуг, жителям рекомендуют проверить состояние лицевого счета и по возможности полностью оплатить долг. Если такой возможности нет, то предприятие предлагает заключить договор реструктуризации на удобный срок.

Соответствующее соглашение можно оформить в районных абонентских службах или центрах абонентского обслуживания. После погашения задолженности или заключения договора потребители смогут избежать дополнительных расходов, связанных с повторным подключением.

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