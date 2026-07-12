Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Дніпрі не поширюється на сумлінних споживачів.

Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Дніпрі передбачає проведення планових обмежень для споживачів, які мають значну заборгованість перед КП «Дніпроводоканал», передає видання Politeka.

Роботи триватимуть із 13 до 17 липня у Шевченківському районі.

У підприємстві пояснюють, що такі заходи застосовують через накопичення боргів, які ускладнюють утримання інженерних мереж і виконання необхідних ремонтів. Обмеження стосуються лише абонентів, які після попереджень не погасили заборгованість.

Інформацію про це надає Дніпроводоканал.

Окремо спеціалізована бригада виконуватиме відключення послуги водовідведення у багатоквартирному будинку за адресою Запорізьке шосе, 38. За інформацією комунального підприємства, загальна сума боргу десяти абонентів за цією адресою становить 253 618,88 гривні.

Водночас Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 липня в Дніпрі не поширюється на сумлінних споживачів. Комунальники нагадують, що всі процедури проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1405 та лише після завчасного повідомлення боржників.

Щоб уникнути припинення надання послуг, мешканцям рекомендують перевірити стан особового рахунку та за можливості повністю сплатити борг. Якщо такої можливості немає, підприємство пропонує укласти договір реструктуризації на зручний термін.

Оформити відповідну угоду можна у районних абонентних службах або центрах абонентського обслуговування. Після погашення заборгованості чи підписання договору споживачі зможуть уникнути додаткових витрат, пов'язаних із повторним підключенням.

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