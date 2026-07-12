Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для потребителей за последние четыре с половиной года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области официально вступило в силу после решения исполнительного комитета Днепровского городского совета по обновлению стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей КП «Днепропроводоканал», передает Politeka.

Новые цены начали действовать с 1 июля 2026 года.

Для предприятий, работающих в сфере водоснабжения и водоотвода, кубометр воды стоит 18,44 грн без НДС или 22,13 грн с учетом налога. Услуга водоотвода установлена ​​на уровне 14,75 грн без НДС, или 17,70 грн с НДС. Общая сумма составляет 39,83 гривны за обе услуги.

Для населения, бюджетных учреждений и других категорий потребителей были утверждены отдельные расценки. Водоснабжение обойдется в 47,10 гривны за кубометр по НДС, водоотвод — 34,82 гривны. Итоговая стоимость составляет 81,92 гривны за кубометр.

В коммунальном предприятии объяснили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для бытовых потребителей за последние четыре с половиной года. Просмотр связывают с ростом затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда, аварийные ремонты, реагенты, закупку воды и другие составляющие, необходимые для стабильной работы системы.

Жителям рекомендуют учесть обновленные суммы при планировании семейных расходов и своевременно оплачивать полученные услуги. Также специалисты советуют устанавливать индивидуальные счетчики, чтобы оплачивать только фактическое потребление и контролировать собственные расходы.

Полный текст решения обнародован на официальном ресурсе Днепровского городского совета. Документ содержит подробные расчеты и порядок применения новых тарифов.

Источник: Днепроводоканал

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