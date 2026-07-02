Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало одной из главных тем в начале лета после пересмотра стоимости водоснабжения и водоотведения в Кривом Роге, передает издание Politeka.
Новые расценки уже вступили в силу.
Обновление коснулось, прежде всего, начислений за водные услуги для бытовых потребителей. В то же время, тариф на электроэнергию для населения остался неизменным — 4,32 гривны за кВт-ч. Его действие продлено до 31 октября 2026 года.
Без изменений пока работает и ценовой механизм на газ для клиентов «Нафтогаза». Стоимость составляет 7,96 гривны за кубометр, а действующие условия будут действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2027 года.
Наибольшие изменения произошли в сфере водоснабжения и водоотведения. Именно здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало самым ощутимым для жителей.
Новый совокупный тариф был установлен на уровне 78,47 гривны за кубометр. Из этой суммы 45,66 грн приходится на подачу воды, еще 32,81 грн — на отвод стоков.
Для сравнения, ранее общая стоимость составила 31,37 гривны за кубометр. Таким образом, разница превысила двукратный показатель.
Отдельно рассматривали предложение предприятия «Кривбассводоканал» по установлению тарифа в размере 81,44 гривны, однако утвердили другой вариант.
Обновленные суммы отображаются уже в платежках жителей города. Поэтому в профильные службы поступают многочисленные обращения относительно новых начислений.
Эксперты отмечают, что дальнейшие решения будут зависеть от экономической ситуации, расходов коммунальных предприятий и будущих шагов регуляторов в жилищно-коммунальной сфере.
Источник: 1kr.ua
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