Робота для пенсіонерів у Вінницькій області доступна в різних сферах, а роботодавці дедалі частіше запрошують до співпраці кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.

Компанії пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну оплату праці та додаткові соціальні гарантії, не висуваючи жорстких вікових обмежень.

У Жмеринці один із закладів харчування проводить набір кухарів із зарплатою від 18 до 20 тисяч гривень. Розглядати готові навіть претендентів без попереднього досвіду, оскільки необхідних навичок навчають уже під час роботи. Працівникам також пропонують безкоштовне харчування, доставку додому після зміни та можливість проживання.

Ще одна вакансія відкрита у Вінниці, де великий автомобільний центр шукає працівника для прибирання приміщень. Рівень оплати становить від 15 до 17 тисяч гривень. Роботодавець гарантує офіційне оформлення, повний соціальний пакет, необхідне обладнання для роботи та комфортні умови праці.

Також робота для пенсіонерів у Вінницькій області є у сфері пасажирських перевезень. Служба таксі пропонує співпрацю водіям із власним транспортом. Очікуваний дохід може становити від 30 до 35 тисяч гривень на місяць залежно від кількості виконаних замовлень. Серед переваг — гнучкий графік, бонусні програми та знижки на пальне.

Експерти ринку праці зазначають, що українські роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей пенсійного віку. Основними перевагами таких кандидатів вважають відповідальність, дисциплінованість та готовність якісно виконувати поставлені завдання.

Фахівці також відзначають поступове збільшення кількості пропозицій для старших працівників, адже їхній досвід і професійні навички залишаються затребуваними у багатьох галузях.

Джерело: work.ua

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