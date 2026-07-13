Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам и специализированным онлайн-площадкам, где регулярно появляются новые предложения для внутренне перемещенных лиц, передает издание Politeka.

Один из вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно предоставить комнату женщине, имеющей статус ВПЛ.

Проживание рассчитано на человека без ограничений по сроку. Хозяин отмечает, что ищет женщину от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая сможет помогать в быту.

Дом состоит из трех комнат, одна из которых проходная. Отопление печное, потому дрова нужно заготавливать без помощи других. Санузел расположен во дворе, а готовить еду можно на газовом баллоне или печи.

Дом обеспечили интернетом, генератором, холодильником, микроволновой печью и морозильной камерой. На территории также содержатся домашние животные.

Владелец сообщает, что при необходимости поможет с базовыми продуктами и оформит справку проживания для последующей регистрации.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти через специализированные сервисы. Среди них — платформы «Убежище», «Помогай» и телеграмм-бот «Турботник», где публикуют актуальные объявления и контакты координаторов.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно проверять условия обитания, уточнять важные детали и пользоваться только проверенными источниками информации.

Специалисты советуют заранее уточнять наличие свободных мест и все условия проживания.

Источник: Допомагай, Дія

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