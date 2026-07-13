Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам і спеціалізованим онлайн-майданчикам, де регулярно з'являються нові пропозиції для внутрішньо переміщених осіб, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно надати кімнату жінці, яка має статус ВПО.

Проживання розраховане на одну людину без обмежень за терміном. Господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка зможе допомагати у побуті.

Будинок складається із трьох кімнат, одна з яких є прохідною. Опалення пічне, тому дрова необхідно заготовляти самостійно. Санвузол розташований на подвір'ї, а готувати їжу можна на газовому балоні або печі.

Оселю забезпечили інтернетом, генератором, холодильником, мікрохвильовою піччю та морозильною камерою. На території також утримують домашніх тварин.

Власник повідомляє, що за потреби допоможе з базовими продуктами й оформить довідку про проживання для подальшої реєстрації.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через спеціалізовані сервіси. Серед них — платформи «Прихисток», «Допомагай» і телеграм-бот «Турботник», де публікують актуальні оголошення та контакти координаторів.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно перевіряти умови проживання, уточнювати важливі деталі й користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Фахівці також радять заздалегідь уточнювати наявність вільних місць і всі умови проживання.

Джерело: Допомагай, Дія

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