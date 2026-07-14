Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего рассчитана на пожилых людей, одиноких граждан и домохозяйства, нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье предоставляется в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденных домов в общинах, пострадавших из-за боевых действий.

Проект предусматривает частичный ремонт домов, чтобы вернуть им безопасные условия проживания без проведения полной реконструкции. Основное внимание уделяется объектам, которые можно быстро восстановить.

В рамках программы выполняют ремонт кровель, замену окон и дверей, восстановление перекрытий, а также при необходимости ремонтируют системы электро- и водоснабжения. Все работы направлены на возврат жилья в эксплуатацию.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Обязательным условием является наличие документов, подтверждающих право собственности, а также расположение объекта вне районов, где продолжаются активные боевые действия.

В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего рассчитана на пожилых людей, одиноких граждан и домохозяйства, нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий.

Поддержку оказывают в двух форматах. Первый предусматривает финансовый грант для самостоятельного ремонта, второй – выполнение работ подрядными организациями, вовлеченными в проект.

Организаторы отмечают, что главной целью инициативы является создание безопасных условий для проживания людей, которые остаются в собственных домах. Дальнейшая реализация программы будет зависеть от объема финансирования и потребностей общин, где идет восстановление поврежденной инфраструктуры.

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