Подорожание продуктов в Одесской области продолжает влиять на стоимость базовой корзины, сообщает Politeka.

За последний месяц заметно изменились цены на мясо, овощи и молочную продукцию, что свидетельствует о неравномерной динамике потребительского рынка.

Наибольший прирост был зафиксирован в категории овощей. Килограмм репчатого лука на 13 июля стоит в среднем 31,50 грн, хотя месяц назад показатель составил 19,30 грн. Таким образом, разница достигла 12,20 грн. В сети Megamarket товар продают именно по такой цене.

Не осталась без изменений и свинина. Средняя стоимость ребер поднялась до 229,63 грн за килограмм, что на 6,67 грн больше по сравнению с показателями середины июня. В торговых сетях ценники различаются: в Auchan продукте предлагают за 215,90 грн, в Megamarket — за 229,00 грн, тогда как в Novus — за 244,00 грн.

В то же время, подорожание продуктов в Одесской области сказалось и на молочном сегменте. Сливочное масло «Крестьянское» 72,5% в пачке 200 граммов сейчас стоит в среднем 124,99 грн. За месяц показатель вырос на 12,32 грн, что стало одним из самых ощутимых скачков среди популярных товаров.

Текущие данные также показывают разницу меж торговыми сетями. В Auchan масло продают за 124,00 грн, в Megamarket – за 122,00 грн, а в Metro его стоимость достигает 128,96 грн.

Эксперты отмечают, что колебания стоимости отдельных позиций связаны с сезонными факторами, логистическими издержками и ситуацией на рынке. Поэтому потребителям советуют сравнивать предложения разных супермаркетов, ведь разница между ними может быть ощутима даже в пределах одного региона.

Источник: Мінфін

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