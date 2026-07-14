Подорожание проезда в Днепропетровской области должностные лица связывают с необходимостью поддерживать регулярную курсировку автобусов и выполнение утвержденных графиков.

Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.

В городе Самар официально утвердили новые тарифы на автобусные маршруты городского и пригородного сообщения. Соответствующее решение принял исполнительный комитет, после чего обновленные расценки вступили в силу.

Стоимость поездки по территории общины выросла с 20 до 25 гривен. Именно этими маршрутами ежедневно пользуются работники, студенты и другие пассажиры, которые передвигаются по городу для работы, обучения и личных дел.

Изменения коснулись и направления Самар - Днепр. Теперь за один рейс необходимо платить 70 гривен. Для тех, кто регулярно курсирует между населенными пунктами, это означает дополнительную нагрузку на ежемесячные расходы.

В местной администрации пояснили, что пересмотр стоимости связан с увеличением расходов на горючее, ремонтом транспорта, техническим обслуживанием и обеспечением бесперебойной работы автопарка. Именно экономические факторы явились основной причиной принятых изменений.

Перевозчики отмечают, что без корректировки расценок была угроза сокращения количества рейсов, прежде всего на маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Дополнительные поступления, по их словам, позволят сохранить стабильное транспортное сообщение.

В то же время, подорожание проезда в Днепропетровской области должностные лица связывают с необходимостью поддерживать регулярное курсирование автобусов и выполнение утвержденных графиков.

Новые тарифы уже применяют все операторы, работающие по этим направлениям. В городских властях не исключают, что вопросы стоимости могут пересмотреть повторно, если расходы перевозчиков и дальше будут расти.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную сумму оплаты непосредственно у водителя или перевозчика во избежание недоразумений при посадке.

Источник: pdshl_novik