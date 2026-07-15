Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно в нескольких вариантах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье продолжают предоставлять как частные владельцы, так и специализированные платформы, помогающие переселенцам найти временное убежище, сообщает Politeka.

Одно из актуальных предложений доступно в селе Вольнокурьяновское Запорожского района. Населённый пункт расположен недалеко от Запорожья, а владелец дома готов бесплатно поселить женщину со статусом внутренне перемещенного лица.

Обитание предусмотрено для одного человека на неограниченный срок. Хозяин отмечает, что предпочтение отдает женщине в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая по возможности будет помогать повседневным домашним делам.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходима. Для обогрева используется печное отопление, поэтому заготовка дров полагается на жильцов. Санузел оборудован на улице, а для приготовления пищи можно пользоваться газовым баллоном или печью.

Жилье оснащено интернетом, генератором, холодильником, микроволновкой и морозильной камерой. Во дворе также содержатся домашние животные.

По словам владельца, при необходимости он может оказать базовую продуктовую поддержку и помочь с оформлением справки о фактическом проживании для последующего прохождения необходимых процедур.

Кроме частных объявлений, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно искать через специализированные ресурсы. Среди наиболее популярных сервисов – «Прихисток», «Допомагай» та телеграм-бот «Турботник», где регулярно обновляются предложения от владельцев жилья, волонтеров и общин.

Перед переездом советникам советуют внимательно ознакомиться с условиями проживания, уточнить все организационные вопросы и проверить актуальность объявления. Также рекомендуется заранее связываться с владельцами, ведь свободные места могут быть заняты в кратчайшие сроки.

Источник: Допомогай , Дія

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