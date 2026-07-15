Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне у кількох варіантів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі продовжують надавати як приватні власники, так і спеціалізовані платформи, які допомагають переселенцям знайти тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Одна з актуальних пропозицій доступна у селі Вільнокур’янівське Запорізького району. Населений пункт розташований неподалік Запоріжжя, а власник будинку готовий безкоштовно поселити жінку зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Проживання передбачене для однієї людини на необмежений термін. Господар зазначає, що перевагу надає жінці віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка за можливості допомагатиме з повсякденними домашніми справами.

Будинок має три кімнати, одна з яких прохідна. Для обігріву використовується пічне опалення, тому заготівля дров покладається на мешканців. Санвузол облаштований на вулиці, а для приготування їжі можна користуватися газовим балоном або піччю.

Житло оснащене інтернетом, генератором, холодильником, мікрохвильовою піччю та морозильною камерою. На подвір’ї також утримуються домашні тварини.

За словами власника, за необхідності він може надати базову продуктову підтримку та допомогти з оформленням довідки про фактичне проживання для подальшого проходження необхідних процедур.

Крім приватних оголошень, безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна шукати через спеціалізовані ресурси. Серед найбільш популярних сервісів — «Прихисток», «Допомагай» та телеграм-бот «Турботник», де регулярно оновлюються пропозиції від власників житла, волонтерів і громад.

Перед переїздом переселенцям радять уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити всі організаційні питання та перевірити актуальність оголошення. Також рекомендується завчасно зв’язуватися з власниками, адже вільні місця можуть бути зайняті у короткі терміни.

Джерело: Допомагай, Дія

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