Дефицит продуктов в Днепропетровской области может относиться к отдельным позициям.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области осенью 2026 не прогнозируется для большинства овощей, хотя отдельные категории товаров могут оставаться в зоне риска, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет эксперт аграрного рынка Лариса Гук.

По словам специалиста, украинцам не стоит ожидать пустых полок в магазинах. Если собственного урожая окажется недостаточно, необходимые объемы будут обеспечены импортными поставками.

Эксперт отмечает, что главным вызовом для покупателей остается не доступность продукции, а ее стоимость. На формирование цен влияют сезонные факторы, а также высокие затраты производителей на электроэнергию, горючее, отопление теплиц и логистику.

В то же время, дефицит продуктов в Днепропетровской области может касаться отдельных позиций. В частности, сложная ситуация сохраняется на рынке гречихи. Из-за сокращения посевных площадей, более низкой урожайности и нехватки украинского производства крупа продолжает дорожать. Если в 2023 году средняя цена составляла около 27 гривен за килограмм, весной 2026-го она превысила 75 гривен, а в отдельных торговых сетях уже достигла более 90 гривен.

Лариса Гук также обратила внимание, что погодные условия этого сезона существенно отличаются в зависимости от региона. В одних областях аграрии страдают от нехватки осадков, в то время как в других уровень влаги способствует нормальному развитию культур.

Вместе с началом активного уборки овощей открытого грунта ситуация постепенно меняется. С увеличением предложения рынок обычно реагирует понижением стоимости. По прогнозу эксперта, в июле и августе дешевле могут стать огурцы, томаты и молодая капуста.

Дальнейшая динамика зависит от результатов нового сезона, погодных условий и объемов импортных поставок, которые помогут поддержать стабильное обеспечение потребителей.

Источник: Телеграф.

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