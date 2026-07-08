Дефицит продуктов в Днепропетровской области связан с сокращением запасов старого урожая и недостаточным количеством свежего картофеля.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области сказался на рынке картофеля, где одновременно продают остатки прошлогоднего урожая и более дорогую импортную продукцию, передает Politeka.

Из-за разницы в происхождении товара покупатели все чаще замечают существенный разрыв в стоимости.

Украинский картофель из хранилищ сейчас реализуют по 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в этот же период в прошлом году цена составляла 13–23 гривны благодаря большим запасам.

Представители отрасли объясняют, что на рыночную ситуацию влияют остатки в прошлом сезоне, качество клубня и объемы поступления новых партий. Часть продукции потеряла товарный вид из-за неблагоприятных погодных условий, что затруднило стабильные поставки.

Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области связан с сокращением запасов старого урожая и недостаточным количеством свежего картофеля. Дополнительное влияние оказывает неравномерное поступление импортной продукции.

Заграничный картофель уже появился на полках магазинов, однако его стоимость может достигать около 90 гривен за килограмм. Поэтому такой товар остается менее доступным для большинства потребителей.

Представители розничной торговли не исключают дальнейших изменений ценников. На формирование стоимости влияют объемы нового урожая, покупательский спрос и возможности логистики.

Аналитики прогнозируют, что ситуация будет постепенно меняться по мере увеличения предложения украинского картофеля. Если поставки стабилизируются, рынок сможет вернуться к более сбалансированному состоянию.

Эксперты отмечают, что окончательная ценовая динамика будет зависеть от результатов нынешнего сезона сбора урожая.

Источник: ТСН

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