Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступны законным представителям малолетних, недееспособных лиц и граждан с ограниченной гражданской дееспособностью.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают предоставлять в рамках городской программы поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает Politeka.

Инициатива действует на основании решения исполнительного комитета, принятого в конце 2023 года. Она предусматривает помощь нескольким категориям граждан, наиболее нуждающихся в социальной поддержке.

Информацию об этом дает Департамент соцполитики.

Оформить продовольственные наборы могут внутренне перемещенные лица, пожилые люди, граждане с инвалидностью, матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также другие жители, находящиеся в затруднительном положении. Программой охвачены и проживающие в местах временного размещения или убежищах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступны законным представителям малолетних, недееспособных лиц и граждан с ограниченной гражданской дееспособностью. Воспользоваться поддержкой могут и люди, состоящие на учете в городском центре социальных служб.

В состав наборов входят товары длительного хранения. В частности, получателям выдают мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой перечень был сформирован с учетом практичности и возможности хранить продукты без специальных условий. Это особенно важно для семей, которые еще обустраивают быт после вынужденного переезда.

Для оформления помощи необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городской администрации отметили, что о любых изменениях, расширении перечня получателей или обновлении условий будут сообщаться через официальные информационные ресурсы.

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