Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступні законним представникам малолітніх, недієздатних осіб і громадян з обмеженою цивільною дієздатністю.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують надавати в межах міської програми підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Politeka.

Ініціатива діє на підставі рішення виконавчого комітету, ухваленого наприкінці 2023 року. Вона передбачає допомогу кільком категоріям громадян, які найбільше потребують соціальної підтримки.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Оформити продовольчі набори можуть внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері, які виховують неповнолітніх дітей, а також інші мешканці, що перебувають у скрутному становищі. Програмою охоплено й тих, хто проживає у місцях тимчасового розміщення або прихистках.

Також Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступні законним представникам малолітніх, недієздатних осіб і громадян з обмеженою цивільною дієздатністю. Скористатися підтримкою можуть і люди, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

До складу наборів входять товари тривалого зберігання. Зокрема, отримувачам видають м'ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшину швидкого приготування, чай, каву, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий перелік сформували з урахуванням практичності та можливості зберігати продукти без спеціальних умов. Це особливо важливо для родин, які ще облаштовують побут після вимушеного переїзду.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно подати документи, що підтверджують право на участь у програмі.

У міській адміністрації зазначили, що про будь-які зміни, розширення переліку одержувачів або оновлення умов повідомлятимуть через офіційні інформаційні ресурси.

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