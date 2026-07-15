Ограничения движения транспорта в Житомирской области также окажут влияние на работу общественного транспорта.

Ограничение движения транспорта в Житомирской области будет введено 18 и 19 июля в Бердичеве из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Божией Матери Святого Скапулярия и традиционного Всеукраинского паломничества, передает издание Politeka.

На время событий в центральной части города временно перекроют один из основных транспортных участков.

Как сообщили в департаменте экономического развития Бердичевского городского совета, проезд будет запрещен на отрезке от перекрестка улицы Житомирской и площади Соборной к круговому перекрестку улицы Замковой, площади Соборной и Казацкой.

18 июля ограничения будут действовать с 14:30 до 20:00. На следующий день, 19 июля, движение перекроют с 07:00 до 16:00. Именно в этот период в городе будут проходить основные мероприятия, связанные с паломничеством.

Ограничения движения транспорта в Житомирской области также окажут влияние на работу общественного транспорта. Автобусы будут временно курсировать по измененным маршрутам через улицы Шолом-Алейхема, Рынкову и Замковую.

Городские власти призывают водителей заранее учесть временные изменения при планировании поездок, а также обращать внимание на дорожные знаки и схемы организации движения вблизи центральной части Бердичева.

Ожидается, что после завершения планируемых мероприятий транспортное сообщение на перекрытом участке возобновят в обычном режиме.

Кроме того, в соседней Киевской области сообщалось о подорожании проезда.

Новые тарифы будут действовать в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах. В городской администрации объясняют пересмотр стоимости необходимостью обеспечить стабильную работу транспортной системы в условиях роста расходов.