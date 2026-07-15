Обмеження руху транспорту в Житомирській області також вплинуть на роботу громадського транспорту.

Обмеження руху транспорту в Житомирській області запровадять 18 та 19 липня у Бердичеві через проведення святкових заходів з нагоди Божої Матері Святого Скапулярія та традиційного Всеукраїнського паломництва, передає видання Politeka.

На час подій у центральній частині міста тимчасово перекриють одну з основних транспортних ділянок.

Як повідомили в департаменті економічного розвитку Бердичівської міської ради, проїзд буде заборонений на відрізку від перехрестя вулиці Житомирської та площі Соборної до кругового перехрестя вулиці Замкової, площі Соборної і вулиці Козацької.

18 липня обмеження діятимуть із 14:30 до 20:00. Наступного дня, 19 липня, рух перекриють із 07:00 до 16:00. Саме у цей період у місті відбуватимуться основні заходи, пов'язані з паломництвом.

Обмеження руху транспорту в Житомирській області також вплинуть на роботу громадського транспорту. Автобуси тимчасово курсуватимуть зміненими маршрутами через вулиці Шолом-Алейхема, Ринкову та Замкову.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок, а також звертати увагу на дорожні знаки й схеми організації руху поблизу центральної частини Бердичева.

Очікується, що після завершення запланованих заходів транспортне сполучення на перекритій ділянці відновлять у звичайному режимі.

Крім того, в сусідній Київській області повідомляли про подорожчання проїзду.

Нові тарифи діятимуть у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. У міській адміністрації пояснюють перегляд вартості необхідністю забезпечити стабільну роботу транспортної системи в умовах зростання витрат.