Подорожание проезда в Житомире в маршрутке №115 произошло на фоне роста расходов перевозчика и стоимости горючего, передает Politeka.

Пассажиры пригородного направления «Ржаной рынок – Гуйва – Новогуйвинское – Озерное» получили соответствующие объявления в салонах автобусов. В информации указано о пересмотре стоимости поездок из-за экономических факторов.

Перевозчик Аркадий Савицкий объясняет решение резким повышением цен на дизельное топливо, которое, по его словам, достигало около 95 грн за литр. По оценкам предпринимателя, в случае сохранения тенденции, тариф может вырасти на 2–3 грн в зависимости от направления.

В частности, поездка в Озерное может подорожать до 35 грн. О ситуации уведомлены общины и местные органы власти.

Водители отмечают, что об окончательных переменах им официально не сообщали, поскольку они работают на замене маршрутов и получают информацию впоследствии.

В департаменте регионального развития Житомирской ОВ объясняют, что не регулируют тарифы частных перевозчиков. Предприятия обязаны только информировать об изменении стоимости, после чего решение реализуется на уровне бизнеса.

Удорожание проезда в Житомире вызывает разную реакцию среди пассажиров. Часть жителей считает новые цены ощутимой нагрузкой на бюджет, другие связывают их с реальным состоянием топливного рынка и расходами перевозчиков.

Также следует отметить, что ранее перевозчики уже поднимали вопрос корректировки тарифов весной, аргументируя это подорожанием горючего и ростом расходов на содержание транспорта.

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