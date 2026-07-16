Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может сочетаться с другими видами государственной поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области остается одним из направлений государственной социальной поддержки, передает Politeka.

Однако отдельно Пенсионный фонд Украины напоминает о праве на единовременные выплаты людям, которые понесли ущерб жизни или здоровью из-за российской агрессии во время исполнения служебных обязанностей. Размер такой компенсации может достигать 1 миллиона гривен.

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет .

Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины».

Право на назначение средств имеют работники предприятий критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание во время выполнения профессиональных обязанностей в районах боевых действий или на территориях, подвергавшихся обстрелам после 24 февраля 2022 года.

В частности, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может сочетаться с другими видами государственной поддержки для тех граждан, которые отвечают условиям различных социальных программ. В то же время единовременная компенсация назначается исключительно в соответствии с требованиями специального закона.

Сумма выплаты зависит от установленной группы инвалидности. Для людей с инвалидностью I группы предусмотрено 800 тысяч гривен, ІІ группы - 500 тысяч, ІІІ группы - 200 тысяч гривен. Если работник погиб, его семья может получить 1 миллион гривен.

Получателями помощи в случае смерти могут быть дети, муж или жена, родители, внуки при определенных законом обстоятельствах, лицо, проживавшее с погибшим одной семьей без официального брака при наличии решения суда, а также иждивенцы.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением установленного образца и представить пакет документов, подтверждающий право на назначение компенсации. После проверки материалов принимается решение о начислении средств.

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