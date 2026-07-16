Подорожание проезда в Днепропетровской области перевозчики называют необходимым шагом для сохранения регулярного транспортного сообщения.

Подорожание проезда в Днепропетровской области вступило в силу в Самаре, где исполнительный комитет утвердил новые расценки на автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения, сообщает Politeka.

После принятия решения стоимость поездки по территории общины выросла с 20 до 25 гривен. Именно этими направлениями каждый день пользуются работники, студенты и другие жители для поездок на работу, обучение и делам.

Изменились и расценки на маршрут Днепр — Самар. Теперь одна поездка стоит 70 гривен, что повлияет на ежемесячные расходы людей, которые регулярно пользуются этим сообщением.

Информацию об этом предоставляет Самаровский городской совет.

В городской администрации пояснили, что решение было принято из-за роста расходов на горючее, технического обслуживания транспорта, ремонта автобусов и обеспечения стабильной работы автопарка.

В то же время, подорожание проезда в Днепропетровской области перевозчики называют необходимым шагом для сохранения регулярного транспортного сообщения и недопущения сокращения количества рейсов.

По словам представителей отрасли, дополнительные поступления помогут поддерживать выполнение утвержденных графиков даже в направлениях с небольшим пассажиропотоком.

Обновленные расценки уже используют все операторы, работающие на указанных маршрутах. Местные власти допускают повторный пересмотр стоимости в случае дальнейшего роста расходов перевозчиков.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную сумму оплаты непосредственно у водителя или представителя компании во избежание недоразумений при посадке.

Жителям рекомендуют заранее проверять актуальные условия перевозки перед планированием поездок.