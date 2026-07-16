Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області перевізники називають необхідним кроком для збереження регулярного транспортного сполучення.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуло чинності у місті Самар, де виконавчий комітет затвердив нові розцінки на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення, повідомляє Politeka.

Після ухвалення рішення вартість поїздки територією громади зросла з 20 до 25 гривень. Саме цими напрямками щодня користуються працівники, студенти та інші жителі для поїздок на роботу, навчання й у справах.

Змінилися й розцінки на маршрут Самар — Дніпро. Відтепер одна поїздка коштує 70 гривень, що вплине на щомісячні витрати людей, які регулярно користуються цим сполученням.

Інформацію про це надає Самарівська міська рада.

У міській адміністрації пояснили, що рішення ухвалили через зростання витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту, ремонт автобусів і забезпечення стабільної роботи автопарку.

Водночас подорожчання проїзду в Дніпропетровській області перевізники називають необхідним кроком для збереження регулярного транспортного сполучення та недопущення скорочення кількості рейсів.

За словами представників галузі, додаткові надходження допоможуть підтримувати виконання затверджених графіків навіть на напрямках із невеликим пасажиропотоком.

Оновлені розцінки вже застосовують усі оператори, які працюють на зазначених маршрутах. Місцева влада допускає повторний перегляд вартості у разі подальшого зростання витрат перевізників.

Пасажирам рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну суму оплати безпосередньо у водія або представника компанії, щоб уникнути непорозумінь під час посадки.

Мешканцям рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні умови перевезення перед плануванням поїздок.

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