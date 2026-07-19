Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают на нескольких локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря новым частным инициативам, в рамках которых владельцы жилья безвозмездно предоставляют убежище переселенцам и людям преклонного возраста, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Актуальные предложения предусматривают разные условия проживания и сроки размещения. В большинстве случаев арендную плату не взимают, а детали будущего заселения определяют индивидуально.

Один из вариантов доступен в Одессе по проспекту Князя Владимира Великого. Хозяева предлагают отдельную комнату в трехкомнатной квартире одинокой женщине пенсионного возраста. При необходимости они готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще один дом расположен на улице Жуковского. Там можно найти отдельную комнату в двухкомнатной квартире без оплаты. Владелец отмечает, что не нуждается в постоянном уходе, однако ищет человека для совместного проживания, взаимной поддержки и общения.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают и по другому адресу в областном центре. В трехкомнатной квартире готовы поселить одинокую женщину в возрасте от 60 до 70 лет, потерявшую собственный дом и оставшуюся без близких родственников. Для будущей жительницы подготовили отдельную комнату с необходимыми удобствами.

Специалисты советуют перед переездом обязательно уточнять условия проживания, продолжительность пребывания, а также согласовывать все организационные вопросы с владельцами. Это поможет избежать недоразумений после заселения.

Объявления на специализированных платформах регулярно обновляются, поэтому переселенцам рекомендуют следить за новыми предложениями и оперативно обращаться к хозяевам, ведь некоторые варианты находят новых жителей в течение короткого времени.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Одессе: какие новые трудности возникли

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.