Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області можна знайти й через спеціалізовані платформи.

Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям, які з'явилися для переселенців, що шукають тимчасовий прихисток без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Власники помешкань пропонують різні умови проживання — від окремих кімнат до просторих будинків, а в окремих випадках навіть готові додатково оплачувати допомогу по господарству.

Один із варіантів розташований у Ніжинському районі. Самотню жінку віком від 50 до 60 років готові поселити в будинку, де проживає 86-річна господиня. Від майбутньої мешканки очікують часткової допомоги у побуті: приготування їжі, підтримання чистоти та нескладного догляду. За виконання цих обов'язків передбачена окрема винагорода.

Ще одну пропозицію опублікували у селі Ушня Менського району. Тут безоплатно надають кімнату в сільському будинку для людини, яка не боїться життя в селі та готова допомагати літній власниці. Оселя забезпечена меблями, холодильником, мікрохвильовою піччю, посудом і всім необхідним для повсякденного побуту. Крім цього, доступні земельна ділянка, господарські споруди, сад і город.

Також охочих приймають у селі Євминка Козелецького району. Там пропонують триповерховий будинок, розрахований на чотирьох людей. Жити можна без орендної плати, оплачуючи лише комунальні послуги. Помешкання обладнане опаленням, водопостачанням, спальними місцями та іншими базовими зручностями. Поряд розташовані ліс, річка Десна, фруктовий сад і магазини, а регулярне транспортне сполучення дозволяє без проблем дістатися до Остра або Києва.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області можна знайти й через спеціалізовані платформи, де перелік доступних варіантів регулярно оновлюється. Через високий попит окремі оголошення швидко стають неактуальними, тому зволікати зі зверненням не варто.

Перед переїздом рекомендують уважно ознайомитися з правилами проживання, уточнити можливий термін перебування, перелік побутових обов'язків і всі важливі деталі безпосередньо з власниками. Це допоможе уникнути непорозумінь та обрати найбільш комфортний варіант.

Джерело: Допомагай

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