Аренда квартир в Днепре по доступной цене остается актуальной.

Аренда квартир в Днепре остается доступной даже по умеренной цене, сообщает издание Politeka.net.

На рынке появилось несколько бюджетных предложений со стоимостью от 3,5 тысяч гривен в месяц.

Самый дешевый вариант предлагают в жилом массиве Тополь-1. За 3500 гривен можно снять одну комнату в двухкомнатном доме, где проживает владелица. Жилье расположено на третьем этаже, имеет мебель, бытовую технику и находится в ухоженном состоянии. Арендодатель ищет девушку или женщину.

Еще одно предложение доступно на улице Толстого. За 5500 гривен в месяц сдают компактную студию площадью 17 квадратных метров. Внутри есть необходимая мебель, холодильник, Wi-Fi, душевая кабина и индивидуальное электроотопление. Санузел общий для двух домов.

Также аренда квартир в Днепре представлена ​​вариантом в районе 12-го квартала по улице Данила Нечая. За 6000 гривен предлагают однокомнатное жилье в доме общежития. Новый диван, стиральная машина, водонагреватель и небольшие коммунальные платежи уже входят в основные преимущества. Рядом работают супермаркеты, почтовые отделения, кафе и общественный транспорт.

Специалисты советуют перед заселением уточнять полную сумму ежемесячных расходов, размер залога и условия проживания во избежание непредвиденных расходов.

Недорогие варианты обычно быстро находят арендаторов, поэтому желающим рекомендуют не откладывать просмотр понравившихся объявлений.

Кроме того, владельцы также рекомендуют заранее согласовывать дату заселения, так как отдельные предложения быстро становятся недоступными.

Источник: olx.ua

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