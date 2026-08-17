Стало известно, что ждать от графиков отключения света в Днепропетровской области на 18 августа.

Украинцам рассказали, каковы графики отключения света в Днепропетровской области на 18 августа, пишет Politeka.net.

В Днепропетровской области 18 августа 2026 по отдельным адресам запланированы графики отключения света. Причиной станут плановые работы на электросетях, в ходе которых специалисты будут проводить техническое обслуживание и необходимые ремонтные мероприятия. В некоторых населенных пунктах электроэнергия будет отсутствовать в течение значительной части дня.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 18 августа запланированы в городе Жовти Воды. Здесь электроснабжение ограничат с 07:30 до 18:00. В график попали дома на улице:

Кооператывна — 8, 12

пров. Карерный — 3, 9

пров. Червневый — 1, 3–8, 12, 14, 18, 20, 22, 26

пров. Шахтарськый — 1

Зелена — 28А

Тыха — 1А

Также плановые работы проведут в селе Апостолове. Здесь электроэнергии не будет с 07:30 до 18:00 по отдельным адресам:

Элеваторна - 3

Херсонська - 1К

Покровська - 50Б

Еще одно длительное обесточивание ожидается в селе Вильне. Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00, то есть в течение 10 часов. В список попали адреса:

Гагарина — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28

Космонавтив — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47

Кузьмы Скрябина — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34

Незалежности — 3–11 (непарные), 12–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парные)

Словянська — 1–22

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33

пров. Дружбы — 1.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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