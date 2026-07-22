Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області включає не лише матеріальну підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжує надходити через волонтерські та координаційні центри, які забезпечують переселенців необхідними речами, консультаціями й іншими видами підтримки, передає видання Politeka.

Для вихідців із Луганщини в Одесі працює координаційний центр допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримати необхідні набори можна за адресою проспект Шевченка, 2 у приміщенні «Луганського ХАБу». Видача проводиться у будні з 09:00 до 15:00, а додаткову інформацію можна уточнити через гарячу лінію.

Окрему підтримку надає волонтерський центр «Гостинна хата». Тут переселенці, зареєстровані у Приморському районі Одеси, можуть отримати дитячі підгузки різних розмірів. Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області включає не лише матеріальну підтримку. Особи зі статусом внутрішньо переміщених можуть безкоштовно записатися на онлайн-консультацію психолога, попередньо звернувшись до організаторів.

Також центр продовжує видавати дитячі коляски та ліжечка родинам із немовлятами віком до одного місяця. Скористатися програмою можуть переселенці, які мають довідку, видану у 2022–2026 роках, та необхідний пакет документів.

Представники волонтерської організації зазначають, що підтримка реалізується завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Саме це дозволяє регулярно поповнювати запаси необхідних речей для родин, які були змушені залишити власні домівки.

Організатори рекомендують заздалегідь уточнювати наявність допомоги та умови отримання, оскільки перелік доступних програм і графік роботи можуть змінюватися залежно від гуманітарних поставок.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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