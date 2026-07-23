Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження права на участь.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжують видавати в межах гуманітарних програм, які реалізують благодійні фонди, продовольчі банки та місцеві соціальні ініціативи, повідомляє Politeka.net.

Підтримка доступна для найбільш уразливих категорій населення.

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди поважного віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні родини та інші заявники, які відповідають визначеним критеріям. Залежно від формату програми учасникам передають продуктові набори або забезпечують гарячим харчуванням.

В окремих громадах вага одного комплекту може досягати 30 кілограмів. Такий обсяг дозволяє забезпечити сім'ї найнеобхіднішими товарами та частково покрити повсякденні потреби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають після реєстрації та підтвердження права на участь. Представники соціальної сфери зазначають, що частина жителів досі не звертається по допомогу через нестачу інформації.

Наповнення пакунків залежить від гуманітарних поставок. Найчастіше до них входять крупи, макаронні вироби, борошно, соняшникова олія, цукор, сіль, консерви, а також окремі засоби особистої гігієни.

Запаси формують завдяки підтримці виробників, торговельних мереж і благодійників. Перед передачею кожну партію перевіряють на відповідність вимогам безпечності та якості.

Організатори наголошують, що харчові товари із простроченим терміном придатності до видачі не допускають. Контроль здійснюють на всіх етапах підготовки гуманітарної допомоги.

Координацію забезпечують благодійні організації спільно з громадами та соціальними службами. Актуальні графіки видачі, перелік необхідних документів і можливі зміни рекомендують відстежувати через офіційні інформаційні ресурси.

Джерело: 24 канал

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