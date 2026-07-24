Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцевих партнерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують надавати за гуманітарною програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку реалізують спільно з партнерськими благодійними організаціями, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які через складні життєві обставини потребують додаткової допомоги. Насамперед вона охоплює внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку та інші соціально вразливі категорії населення.

Продовольчі набори формують із товарів тривалого зберігання. Одного комплекту орієнтовно вистачає на місяць, що допомагає частково забезпечити щоденні потреби родини.

До пакунків входять борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Такий склад не потребує спеціальних умов зберігання та підходить для тривалого використання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцевих партнерів. Одним із головних координаторів залишається благодійна організація ADRA, яка відповідає за логістику, організацію видачі та взаємодію з отримувачами.

Подібна підтримка діє також у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях. Формат реалізації визначають з урахуванням потреб конкретної громади, кількості звернень та наявних ресурсів.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі правила оформлення. В одних громадах перелік отримувачів ширший, тоді як в інших застосовують критерії соціальної вразливості.

Дізнатися графік видачі, перелік необхідних документів і порядок звернення можна у місцевих координаторів або через гарячу лінію. Організатори повідомляють, що всі актуальні зміни щодо реалізації програми регулярно публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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