Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают товары длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализуют по решению исполнительного комитета, а ее координацию осуществляет Департамент социальной политики. Программа была введена в конце 2023 года для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, людей почтенного возраста, граждан с инвалидностью, матерей с несовершеннолетними детьми, а также семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.

Воспользоваться инициативой могут и временно пребывающие в приютах или местах компактного проживания. Оформить обращение вправе законные представители малолетних детей, недееспособных лиц и граждан с ограниченной гражданской дееспособностью. В список получателей также входят заявители, зарегистрированные в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают товары длительного хранения. В наборы входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой склад позволяет обеспечить базовые потребности без особых условий хранения. Это особенно важно для семей, которые после переезда только обустраивают быт.

Для получения поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городских властях отмечают, что информацию об изменениях условий, перечне получателей и другие обновления будут публиковать через официальные информационные ресурсы. Жителям советуют регулярно следить за сообщениями, чтобы своевременно узнавать новые решения.

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