Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области стало одной из тем для обсуждений.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области может быть введено уже с 1 августа 2026 года, если после завершения общественного обсуждения утвердят новые расценки на управление бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

Инициатором пересмотра выступило коммунальное предприятие Гощанского поселкового совета « Агентство развития Гощи ». В настоящее время продолжается прием предложений и замечаний от жителей общины, после чего вопрос будет вынесен на окончательное рассмотрение.

В предприятии объясняют, что необходимость корректировки возникла из-за увеличения производственных затрат. Среди главных причин называют рост прожиточного минимума с 3028 до 3328 гривен, повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8647 гривен, а также подорожание горюче-смазочных материалов.

Согласно обнародованным расчетам, услуга по сбору и перевозке смешанных бытовых отходов будет стоить 209,35 гривны за кубический метр без НДС или 251,22 гривны с учетом налога.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для жителей Гощанского общества предполагает установление ежемесячной платы в размере 35,17 гривны с НДС на одного человека. Пока действует показатель 26 гривен, поэтому расходы для населения могут возрасти.

Кроме того, для потребителей, пользующихся индивидуальными договорами, предлагают ввести абонентское обслуживание. Его плановый размер будет составлять 3,27 гривны в месяц.

В коммунальном предприятии отметили, что письменные обращения будут приниматься в течение семи календарных дней после официального опубликования сообщения. После завершения этого этапа местные власти примут решение о введении новых расценок.

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