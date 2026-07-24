Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может выплачиваться одновременно с другими государственными программами.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области остается одним из направлений государственной социальной поддержки, сообщает Politeka.net.

Отдельно Пенсионный фонд Украины напоминает об одноразовой компенсации для граждан, пострадавших в результате российской агрессии во время исполнения служебных обязанностей.

Информацию об этом предоставляет Кропивницкий городской совет .

Максимальный размер такой выплаты может достигать 1 миллиона гривен. Ее назначают согласно специальному закону для определенных категорий работников.

Право на компенсацию имеют сотрудники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие и представители органов местного самоуправления, которые получили ранения, контузии, увечья или получили заболевания при выполнении профессиональных обязанностей на территориях боевых действий или в районах, находившихся под обстрелами после 24 февраля 2022 года.

Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может выплачиваться одновременно с другими государственными программами, если человек отвечает установленным критериям. Одновременно однократную компенсацию назначают исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Сумма зависит от установленной группы инвалидности. Для лиц с инвалидностью I группы предусмотрено 800 тысяч гривен, ІІ группы - 500 тысяч, ІІІ группы - 200 тысяч гривен. Если работник погиб, его семья имеет право получить 1 миллион гривен.

Получателями могут стать дети, супруги, родители, внуки в определенных законом случаях, лицо, проживавшее с погибшим одной семьей без официального брака при наличии соответствующего судебного решения, а также иждивенцы.

Для оформления необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины с заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на компенсацию. После проверки поданных материалов уполномоченный орган принимает решение о назначении выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях