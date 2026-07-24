Некоторые украинские пенсионеры могут получать дополнительные доплаты в Одесской области, однако нужно удовлетворять важным критериям, пишет Politeka.net.

Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которая назначается отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили в ПФУ, к примеру, право на такую ​​надбавку имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. Такую доплату могут установить для разных видов пенсий, в частности: по возрасту; по инвалидности; в связи с утратой кормильца; за выслугу лет.

Сумма надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а размер выплаты определяется в процентах от этой суммы.

В зависимости от количества детей предусмотрены следующие размеры доплат для пенсионеров в Одесской области:

за пятерых детей - 35% прожиточного минимума, или 908 грн;

за шестерых детей - 36%, или 934 грн;

за семерых детей - 37%, или 960 грн;

за восемь несовершеннолетних - 38%, или 986 грн;

за девять несовершеннолетних — 39%, или 1 012 гривен;

за десять и более несовершеннолетних — 40%, или 1 038 гривен.

Законодательством предусмотрено, что после смерти получателя часть этой доплаты может быть учтена при назначении пенсии в связи с потерей кормильца членам его семьи.

Если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему могут выплачивать 70% суммы надбавки. Если же нетрудоспособных членов семьи двое или больше, размер выплаты будет составлять 90% от надбавки, назначенной умершему.

Помимо этой выплаты украинские пенсионеры также могут получать ежемесячные возрастные доплаты. После достижения 70 лет назначают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. Такие прибавки начисляются автоматически со дня достижения соответствующего возраста. В первый месяц после дня рождения пенсионер получает выплату пропорционально количеству дней, прошедших с момента получения права на доплату.



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