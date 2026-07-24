Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается, за последний месяц выросли средние цены на рыбу, колбасные изделия и хлебобулочную продукцию, сообщает Politeka.net.

Ощутимее подорожала свежемороженая скумбрия. Средняя цена килограмма сейчас составляет 327,24 гривны, что на 9,75 гривни больше, чем месяц назад. В разных торговых сетях она продается по цене от 299 до 349 гривен за килограмм в зависимости от поставщика и магазина.

Возросла цена и мясной продукции. Вареная колбаса «Алан Молочная» (400 г) сейчас стоит в среднем 182,92 гривны. В конце июня ее средняя цена составляла 176,50 гривны, поэтому за месяц продукт подорожал на 6,42 гривны.

Изменения коснулись также хлебобулочных изделий. Батон «Киевский Нарезной» весом 500 грамм сейчас продают в среднем по 41,95 гривны. За последние четыре недели его стоимость увеличилась на 1,02 гривны, что свидетельствует о более умеренном росте цен в этой категории.

Эксперты отмечают, что на формирование розничной стоимости влияют цены на сырье, затраты на логистику, энергоносители, условия хранения и потребительский спрос. Дополнительно на подорожание продуктов в Винницкой области сильно вливает политика отдельных торговых сетей, поэтому товары могут стоить по-разному.

Специалисты советуют покупателям сравнивать цены в разных магазинах, пользоваться акционными предложениями и планировать покупки заранее. Такой подход поможет снизить затраты даже в условиях постепенного удорожания продуктов.

Источник: Минфин

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