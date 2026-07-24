Дефицит продуктов в Запорожье пока не прогнозируется, однако последние удары по украинской портовой инфраструктуре могут сказаться на стоимости отдельных продовольственных товаров в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.net.
Экономисты отмечают, что после повреждения морских терминалов международный рынок быстро отреагировал на рост котировок пшеницы. Причиной стали опасения по поводу возможного сокращения экспорта украинского зерна и усложнения поставок к зарубежным покупателям.
Специалисты объясняют, что изменение логистических маршрутов увеличивает транспортные расходы. Поэтому дорожает перевозка аграрной продукции, а производители вынуждены пересматривать финансовые расчеты и оценивать возможное влияние на конечную цену.
Дефицита продуктов в Запорожье в ближайшее время не ожидается. По словам аналитиков, запасов сырья достаточно для стабильного обеспечения торговых сетей, поэтому оснований для ажиотажного спроса пока нет.
Вместе с этим эксперты не исключают, что при продолжительных проблемах с морским экспортом осенью могут подорожать отдельные виды хлеба и другая продукция, изготовленная из муки. Больше всего это касается товаров, в себестоимости которых зерновая составляющая занимает весомую долю.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стабильности работы портов и возможности обеспечить непрерывное функционирование логистических маршрутов. Если перевозка удастся оперативно возобновить, ценовые колебания могут остаться краткосрочными и не приведут к серьезным изменениям на внутреннем рынке.
Специалисты советуют следить за ситуацией в аграрном секторе, поскольку именно она определяет тенденции на продовольственном рынке. Важными факторами будут оставаться обстановка безопасности, экспортные возможности и затраты на транспортировку, от которых зависит дальнейшая ценовая динамика.
Источник: biz.ua
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