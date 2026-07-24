Для тех, кого интересует аренда квартир, Днепр предлагает несколько бюджетных вариантов с разной площадью и условиями проживания.

Арендовать квартиру в Днепре можно по цене от 3,5 до 5 тысяч гривен в месяц, сообщает Politeka.net.

Среди доступных вариантов есть компактные помещения как в спальных районах, так и поближе к центральной части.

Самый доступный вариант предлагают за 3500 гривен в месяц. Речь идет о комнате в двухкомнатном доме на жилом массиве Тополь-1. Общая площадь составляет 18 квадратных метров. Дом расположен на третьем этаже девятиэтажного дома, оборудован мебелью и бытовой техникой. Владелица проживает в другой комнате, потому жилье готовы сдать одной женщине или девушке.

Еще одно предложение стоит 4 000 гривен . Однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров находится на втором этаже четырехэтажного кирпичного здания на проспекте Нигояна. Внутри есть необходимая мебель и техника, разрешено проживание с маленькой собакой. Владелец рассчитывает на одного арендатора или пару, минимальный срок проживания – два месяца.

За 5 000 гривен можно снять компактное жилье площадью 25 квадратных метров на улице Александра Конисского в центральной части города. Объект находится на втором этаже двухэтажного дома. В помещении есть мебель, базовая бытовая техника и счетчики. Отопление отсутствует, поэтому для обогрева используются электроприборы. Владелец готов рассмотреть одного человека или пару.

Для тех, кого интересует аренда жилья, Днепр предлагает несколько бюджетных вариантов с разной площадью и условиями проживания. Каждая квартира имеет свои особенности, поэтому потенциальным нанимателям следует внимательно ознакомиться с описанием перед принятием решения.

Источник: olx

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