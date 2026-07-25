Дефицит продуктов в Кировоградской области стал одной из наиболее обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Кировоградской области не прогнозируется, однако последствия последних атак на украинскую портовую инфраструктуру могут повлиять на цены отдельных продовольственных товаров в ближайшей перспективе, сообщает Politeka.net.

Экономисты отмечают, что после повреждения морских терминалов мировые биржи отреагировали повышением котировок пшеницы. Причиной стали риски сокращения экспорта украинского зерна и возможные трудности с международными поставками.

Аналитики объясняют, что изменение логистики увеличивает затраты на транспортировку. Это оказывает влияние на финансовые расчеты производителей, которые вынуждены учитывать дополнительные расходы при формировании стоимости продукции.

Дефицита продуктов в Кировоградской области в ближайшее время эксперты не ожидают. Имеющихся запасов достаточно для стабильного обеспечения магазинов, поэтому оснований для массовой скупки товаров сейчас нет.

При этом специалисты допускают, что при продолжительных проблемах с морским сообщением осенью могут вырасти цены на отдельные виды хлеба и другую продукцию, изготовленную из зернового сырья. Более всего это коснется товаров, себестоимость которых в значительной степени зависит от стоимости пшеницы.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться работой портов и возможностью поддерживать непрерывные логистические маршруты. Если перевозка удастся быстро стабилизировать, рыночные колебания могут оставаться непродолжительными.

Эксперты рекомендуют следить за изменениями в аграрном секторе, ведь именно он в значительной степени формирует ценовую ситуацию. Важными факторами остаются условия безопасности, экспортный потенциал и транспортные расходы.

Источник: biz.ua

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