Дефицит продуктов в Житомирской области может обсуждаться только при дальнейшем сокращении мирового предложения.

Дефицит продуктов в Житомирской области пока не прогнозируется, однако ситуация на мировом рынке томатов может повлиять на стоимость овощной продукции из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях, сообщает Politeka.net.

По оценкам специалистов, нынешний сезон оказался непростым для изготовителей. Засуха, затяжная жара, обильные осадки и резкие температурные колебания снизили ожидаемые объемы урожая в ряде государств, играющих важную роль в мировых поставках.

Эксперты отмечают, что в отдельных регионах культуры пострадали от нехватки влаги, в то время как в других проблемах стали подтопление и распространение заболеваний растений. Все это негативно сказалось на урожайности и может повлиять на международный рынок.

Украинские аграрии работают также в сложных климатических условиях. Больше всего трудностей наблюдали в восточных областях, где долго сохранялась сухая погода. Несмотря на это, предварительные оценки производства остаются близкими к прошлогодним показателям.

Дефицит продуктов в Житомирской области может обсуждаться только при дальнейшем сокращении мирового предложения. Даже при достаточном внутреннем производстве внешние факторы способны повлиять на цены в магазинах.

Аналитики прогнозируют, что украинский урожай томатов останется примерно на уровне предыдущего сезона. Это позволит избежать резкого сокращения ассортимента, хотя полностью изолировать внутренний рынок от глобальных тенденций невозможно.

Представители отрасли отмечают, что изменения климата все сильнее влияют на сельское хозяйство. Поэтому производители внедряют современные технологии, используют более устойчивые сорта и совершенствуют способы сохранения влаги.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий до завершения лета. Именно они определят объем будущего урожая и возможные изменения стоимости томатов и другой овощной продукции.

Источник: agroter

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