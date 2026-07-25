Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано с увеличением производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может быть рассмотрено в ближайшее время после завершения общественного обсуждения и принятия решения исполнительным комитетом городского совета, сообщает Politeka.net.

Речь идет о пересмотре стоимости услуги по вывозу бытовых отходов.

Инициатором изменений выступило ООО «ЭКОСТАЙЛ», которое подало в городской совет обновленные экономические расчеты. Предприятие объясняет необходимость корректировки значительным ростом затрат на дизельное топливо, что является одной из ключевых составляющих себестоимости перевозки мусора.

По информации компании, действующие расценки уже не покрывают фактических затрат на выполнение работ. Именно поэтому подготовлен проект с новыми показателями, обнародованным для ознакомления жителей.

Если документ получит поддержку, жители многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Это на 2,22 гривны больше, чем сейчас действует.

Для частного сектора предлагается установить плату в размере 93,70 гривен с человека. По сравнению с действующим тарифом рост составит 2,31 гривны или около 2,5%.

В компании отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано исключительно с увеличением производственных затрат. Прежде всего, это касается стоимости горючего, без которого невозможно обеспечить регулярный сбор и транспортировку бытовых отходов.

В городском совете отмечают, что все материалы с финансовым обоснованием находятся в открытом доступе. После завершения процедуры обсуждения документы рассмотрят исполнительный комитет, который примет окончательное решение о возможном внедрении новых расценок.

До этого момента жители будут оплачивать услугу по действующим тарифам. В случае утверждения изменений городские власти отдельно сообщат о дате вступления в силу и порядке применения обновленной стоимости.

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