Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила еще одну возможность для пассажиров, ведь в городе приступили к тестированию 30-дневного безлимитного абонемента для владельцев транспортной карты «Галка», сообщает Politeka.net.

Сервис уже работает в тестовом режиме и позволяет неограниченно использовать коммунальные автобусы и троллейбусы после активации.

Новый формат рассчитан, прежде всего, на тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом. После приобретения проездного владелец карты может совершать любое количество поездок в течение следующих 30 суток без дополнительной оплаты.

В городском совете объяснили, что решение было принято после многочисленных обращений жителей. Люди просили ввести более выгодный вариант для регулярных поездок, поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным абонементом.

По расчетам специалистов, если одна поездка стоит 15 гривен, безлимитный пакет начинает оккупироваться приблизительно после 50 использований. По достижении этого количества все последующие поездки до истечения срока действия фактически становятся бесплатными.

В городских властях ожидают, что нововведение будет способствовать развитию безналичных расчетов, ускорит посадку пассажиров и поможет получать более точные данные о загруженности маршрутов. Собранную статистику планируют использовать для дальнейшего усовершенствования транспортной сети.

Тестовый период позволит оценить работу нового сервиса, учесть предложения пользователей и при необходимости устранить технические недостатки. Если испытание пройдет удачно, безлимитный абонемент станет неизменной частью городской транспортной системы.

Источник: pravda

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