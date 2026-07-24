Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области больше всего почувствовали жители отдельных общин.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области продолжается в общинах региона в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Местные предприятия просматривают стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, объясняя решение ростом производственных затрат.

Основными причинами изменения расценок называют подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также увеличение минимальной заработной платы. Именно эти факторы больше всего повлияли на себестоимость предоставления услуг.

В Ровно новый тариф начал действовать с 1 июля. Для абонентов Ровнооблводоканала общая стоимость составляет 68,45 гривны за кубометр, из которых 40,392 гривны приходится на водоснабжение, а 28,056 гривны — на водоотвод. Несмотря на пересмотр, этот показатель остается одним из самых низких в регионе.

В Березновском обществе жители платят 99,64 гривны за кубометр. В Здолбунове после февральской корректировки сумма составляет 77,35 гривны, тогда как в Остроге с начала июня установлен единый тариф для всех категорий потребителей – 116,66 гривны.

В Сарнах после майского решения исполнительного комитета действует расценка в 102,15 гривны за кубометр. В Вараше с апреля она составляет 108,29 гривны, а в Костополе - 80,24 гривны.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области больше всего ощутили жители отдельных общин, где показатели превысили 130 гривен. В частности, в Корце установлено 142,99 гривны за кубометр, в Дубровице – 139,43 гривны, а в Радивилове – 157,6 гривны.

В Дубне местные власти уже сообщили о намерении скорректировать стоимость. По предварительным расчетам после утверждения она превысит 87 гривен за кубометр.

Коммунальные предприятия отмечают, что пересмотр необходим для поддержки стабильной работы сетей, своевременного ремонта оборудования и обеспечения бесперебойного предоставления услуг. Окончательные суммы зависят от решений органов местного самоуправления и экономических расчетов каждого водоканала в отдельности.

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