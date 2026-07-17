Подорожание продуктов в Одесской области демонстрирует разную динамику в зависимости от категории товаров.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжается: за последний месяц заметно выросли средние цены на сливочное масло, репчатый лук и свиные ребра, сообщает Politeka.net.

Наибольший прирост был зафиксирован в молочной и овощной категориях.

Существеннее всего подорожало масло «Крестьянское» жирностью 72,5%. По состоянию на середину июля средняя стоимость упаковки весом 200 грамм составляет 124,99 гривны. Для сравнения, месяц назад этот показатель был равен 112,67 гривны, поэтому разница составила 12,32 гривны.

Ощутимо изменилась и цена репчатого лука. Сейчас килограмм в среднем стоит 31,50 гривны, в то время как в середине июня показатель составлял 19,30 гривны. Таким образом, овощ прибавил в стоимости 12,20 гривны. В то же время, в разных торговых сетях ценники могут отличаться в зависимости от поставщиков и объемов закупок.

Несколько меньше оказалось изменение в мясном сегменте. Свиные ребра продаются в среднем по 229,63 гривны за килограмм. За последние четыре недели средняя стоимость выросла на 6,67 гривны, хотя разница между супермаркетами тоже остается заметной.

В то же время, подорожание продуктов в Одесской области демонстрирует разную динамику в зависимости от категории товаров. Быстрее всего реагируют на рыночные изменения овощи и молочная продукция, тогда как мясные изделия дорожают постепенно.

Эксперты рекомендуют покупателям сравнивать предложения разных торговых сетей перед приобретением товаров повседневного спроса. Это помогает найти более выгодные варианты и уменьшить расходы семейного бюджета.

Аналитики отмечают, что дальнейшие изменения цен будут зависеть от сезонных факторов, логистических затрат, стоимости сырья и ситуации на потребительском рынке.

Источник: минфин

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