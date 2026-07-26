Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає багатоцільові грошові виплати для покриття базових потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області продовжується в межах проєкту «Продовження гуманітарного реагування в Україні та підсилення інституційної спроможності "Карітас-Спес Україна" і партнерської мережі», пише Politeka.net.

Ініціатива триватиме до 30 листопада 2026 року та охоплює громади, які найбільше постраждали через війну.

Інформацію про це надає Карітас-Спес.

Програма діє у Сумах, Конотопі та інших населених пунктах прифронтових регіонів. Вона орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, родини, що постраждали від обстрілів, а також мешканців, які проживають поблизу лінії зіткнення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачає багатоцільові грошові виплати для покриття базових потреб. Окремий напрямок стосується підготовки до холодного сезону: частина учасників зможе отримати одноразову фінансову підтримку на оплату комунальних послуг або придбання твердого палива. Розмір такої виплати становить близько 25 тисяч гривень на домогосподарство.

Пріоритет під час відбору надають людям похилого віку, новоприбулим переселенцям, особам без належної соціальної підтримки та жителям громад, розташованих поблизу фронту. Особливу увагу приділяють невеликим населеним пунктам, які рідше охоплюють інші благодійні програми.

Загалом організатори планують надати багатоцільову грошову допомогу 1 500 найбільш уразливим людям. Ще 600 домогосподарств отримають фінансування для проходження зимового періоду.

Окрім матеріальної підтримки, проєкт включає навчання працівників і волонтерів «Карітас-Спес Україна». Фахівці вдосконалюватимуть навички психосоціальної допомоги, безпечного супроводу та інклюзивного підходу під час роботи з населенням.

Представники організації зазначають, що перелік громад і порядок надання підтримки можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації та актуальних потреб населення.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області: хто може отримати сертифікати на підтримку.