Новая система оплаты за проезд в Киеве предусматривает изменения для пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Киеве начнет действовать с 1 августа 2026 года, пишет Politeka.net.

В общественном транспорте вводят электронный билет E-Pass, однако возможность наличного расчета для пассажиров сохранится.

Информацию об этом предоставляет Ровенский городской совет .

Главное новшество касается не способа оплаты, а процедуры подтверждения поездки. После посадки каждый пассажир должен пройти валидацию вне зависимости от выбранного варианта расчета.

Оплатить проезд можно банковской картой, смартфоном с поддержкой NFC или транспортной картой. Для школьников, студентов и льготников остаются в силе специальные карты, дающие право на соответствующие скидки или безвозмездный проезд.

Кроме того, новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает запуск цифровой транспортной карты. Она будет работать через приложение EasyPay, где пользователи смогут пополнять счет, проверять баланс, просматривать историю поездок и оплачивать их по телефону.

Для тех, кто пользуется наличными, подготовили отдельный механизм. Разовые QR-билеты будут продавать через терминалы EasyPay. После покупки необходимо отсканировать код с помощью валидатора в салоне и сохранить чек до завершения маршрута.

Городские власти подчеркивают, что регистрация поездки обязательна для всех без исключения. Это правило распространяется также на граждан, пользующихся льготными транспортными картами.

Контроль будут осуществляться специальными инспекторами. В ходе проверок они будут обращать внимание именно на факт успешной валидации. Если она не выполнена, поездку признают неоплаченной, даже если средства уже списаны или пассажир имеет законное право на бесплатный проезд.

В связи с запуском электронного билета жителям советуют после входа в салон сразу прикладывать карту, смартфон или сканировать QR-код. Это поможет избежать недоразумений при контроле и сделает пользование транспортом более быстрым и удобным.

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