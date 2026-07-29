Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области определяют в зависимости от обстоятельств.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут оформить граждане, имеющие особые заслуги перед государством, пишет Politeka.net.

Одним из оснований назначения ежемесячной надбавки является воспитание пяти или более детей.

В Пенсионном фонде напомнили, что отдельная пенсия для многодетных матерей законодательством не предусмотрена. В то же время, женщины, которые вырастили детей до шестилетнего возраста, имеют право на дополнительную выплату. Такая норма также распространяется на усыновителей, если процедура была проведена в соответствии с требованиями законодательства.

В некоторых случаях получателем может стать отец. Это возможно, когда мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно занимался воспитанием семьи до установленного возраста.

Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области определяют в зависимости от количества детей. Расчет производят в процентах от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году за пятерых детей предусмотрено 908,25 гривны, за шестерых — 934,20 гривны, за семерых — 960,15 гривны, за восемь — 986,10 гривны, за девять — 1 012,05 гривны, за десять.

Для оформления надбавки необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, подать заявление и документы, подтверждающие право на получение средств. Автоматическое назначение этой категории граждан не применяется.

После смерти получателя закон гарантирует поддержку нетрудоспособным членам семьи. Если право имеет один человек, ему выплачивается 70% установленной суммы. Когда таких лиц двое или больше, размер составляет 90%.

Специалисты советуют заранее проверить полноту пакета документов перед обращением. Это поможет сократить срок рассмотрения заявления и избежать необходимости повторного представления отсутствующих материалов.

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