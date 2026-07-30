Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, ведь в конце июля зафиксирован рост средних цен на ряд популярных товаров, пишет Politeka.net.

Больше всего за последний месяц подорожала сметана, также увеличилась стоимость огурцов и курятины.

Согласно актуальным данным мониторинга торговых сетей, килограмм гладких огурцов в настоящее время стоит в среднем 69 гривен. Для сравнения, в конце июня средний показатель составил 61,33 гривны. Таким образом, за месяц цена увеличилась на 7,67 гривны. В то же время, в июле стоимость овоща была нестабильной: после снижения до минимальных значений в середине месяца она начала постепенно восстанавливаться и достигла нынешнего уровня.

Не осталась по-прежнему и ситуация на рынке мясной продукции. Подорожание продуктов в Днепропетровской области задело и курятину. Средняя цена тушки на 28 июля составляет 114 гривен за килограмм, что на 3,5 гривны больше, чем месяц назад. Хотя в течение июля стоимость на время оставалась стабильной, в конце месяца было зафиксировано очередное повышение.

Самый существенный рост продемонстрировала молочная продукция. Сметана «Простонаше» 20% жирности в фасовке 340 грамм подорожала до средних 73,24 гривны. В конце июня этот товар стоил 61,53 гривны, поэтому за месяц разница составила 11,71 гривны. В разных торговых сетях цены несколько отличаются, однако общая тенденция к удорожанию остается постоянной.

Специалисты отмечают, что на формирование розничной стоимости влияют сезонные факторы, затраты на производство, транспортировку и особенности снабжения. Кроме того, изменения предложения отдельных категорий товаров и спроса со стороны потребителей также сказываются на ценовой динамике.

Эксперты советуют покупателям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости одинаковой продукции может быть ощутима. Мониторинг цен свидетельствует, что ситуация на продовольственном рынке остается динамичной, поэтому в ближайшее время отдельные позиции могут как дорожать, так и корректироваться в зависимости от сезонных факторов и объемов снабжения.

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