Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать одним из последствий сокращения валового сбора масличной культуры.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усилиться из-за продолжительной жары, которая чревата потерями до 15% урожая подсолнечника, пишет Politeka.net.

Специалисты предупреждают, что высокие температуры и нехватка осадков пришлись на важнейший этап развития культуры, от которого зависит будущий сбор.

По данным AgroReview, сейчас подсолнечник проходит фазы цветения и налива семян. Именно в этот период растение больше нуждается влаге. Если аномальная погода сохранится, нынешние прогнозы производства могут оказаться завышенными.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что подсолнечник лучше переносит кратковременную засуху, чем кукуруза. В то же время длительное повышение температуры при формировании урожая способно снизить его продуктивность на 10–15%.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Кировоградской области может стать одним из последствий сокращения валового сбора масличной культуры. Меньшие объемы производства влияют на предложение сырья для перерабатывающей отрасли и создают предпосылки для дальнейшего удорожания отдельных товаров.

Сложной остается ситуация и для пчеловодов. Подсолнечник является одним из главных медоносов в конце сезона, однако сильная жара уменьшает выделение нектара. Поэтому пчелы приносят значительно меньше меда, даже когда поля активно цветут.

Представители отрасли сообщают, что уже наблюдается сокращение объемов производства меда и рост розничных цен. Специалисты связывают такую ​​тенденцию с сочетанием климатических, экономических и военных факторов, негативно влияющих как на растениеводство, так и на пчеловодство.

Источник: agroreview

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